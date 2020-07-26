Borusan Holding İK ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş: Odağımızda ‘yeni düzen çalışma’ var

Pandemi esnasında ne tür tedbirler aldınız?

Global çapta faaliyet gösteren bir şirketler grubu olduğumuz için virüsün bulaşma riski sebebiyle 31 Ocak’ta grup geneli bir duyuru yayımlayarak virüs, hastalık ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptık. 3 Mart’ta ise zorunlu olmayan yolculukları durdurduk. 6 Mart’ta, Borusan Grup COVID-19 Kriz Komitemizi kurduk ve krizin insani boyutu kadar ekonomik etkileri olacağını da öngörerek çok boyutlu bir hazırlık sürecine girdik.

İlk aksiyonumuz 17 Mart itibariyle işini evden yapabilecek çalışma arkadaşlarımızı uzaktan çalışma sistemine geçirmek oldu. Bazı üretim tesislerimizde kısa süre ile üretime ara verdik. Çalışmaya devam eden iş yerlerimizde iş ortamını, servis, yemekhane ve soyunma odası gibi ortak paylaşım alanlarının tamamını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzenledik. Düzenli aralıklarla canlı yayınlar yaparak içinde bulunduğumuz dönemi, aksiyonlarımızı açık ve net bir iletişim ile tüm çalışanlarımız ile paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz.

Pek çok kurum gibi siz de uzaktan çalışmaya geçtiniz. Bundan sonra nasıl bir çalışma düzeniniz olacak?

İşlerini evden yapabilecek çalışanlarımız uzaktan çalışma sistemine geçtiler. Kronik hastalıkları olan veya evde bakacak çocukları olan arkadaşlarımıza öncelik verdik. Ofis çalışanlarımız için; grup şirketlerimizde çalışanlarımızın yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranlarında, kademeli olarak ofise dönecekleri bir plan hazırladık. Önümüzdeki dönemi ev – ofis ‘hibrit çalışma’ dönemi olarak görüyoruz. Borusan Grup İK stratejimizde ‘yeni düzen çalışma’ olarak odağımıza aldığımız uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, serbest çalışan işgücü veya crowdsourcing (kitle kaynak) gibi çalışma yaklaşımlarıyla ilgili düzenlemeler yapacağız.

‘ASKIDA EĞİTİM VAR’

Pandemi döneminde başlattığınız ‘askıda eğitim’ projesi kapsamında neler yaptınız?

Askıda Eğitim Var projesi boyunca 10.376 adedi Borusan desteğiyle olmak üzere toplam 11.290 adet ürün üniversite öğrencileri için askıya bırakıldı. Proje kapsamında 112 adet bilgisayar, 1.586 adet 10 GB internet paketi, 4.672 adet Biryudumkitap aboneliği, 1.645 adet Kitapyurdu.com’dan dünya klasiklerini içeren kitap seti, 2.719 adet Udemy online kurs kredisi ve 200 adet Cambly İngilizce eğitimi askıya bırakıldı. Ayrıca 156 öğrenciye Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitimi, 200 öğrenciye ise Baltaş Grubu ve MonDes Global desteği ile eğitim webinar’ı da askıya bırakıldı. Borusan çalışanları da askıya eğitim bıraktı.

İşe alımlar ve eğitimler bu süreçte tamamen online ortama geçti, bu durum devam edecek mi?

Borusan olarak şanslıyız ki 2019 yılında dijital dönüşüm projesi başlatarak tüm süreçlerimizi online ortamlara taşımaya başlamıştık. Bu durum koronavirüs sürecine uyum hızımızı arttırdı. Şu an, çoğu şirket gibi işe alım süreçlerimizi online mülakat ve değerlendirme araçlarını kullanarak yürütüyoruz. Uçtan uca online olarak yürüttüğümüz işe alım sürecine dahil ettiğimiz adaylardan oldukça olumlu geri bildirimler aldık.

Ayrıca yeni dönemde daha kapsayıcı olacağımız bir Borusan Akademi ile birlikteyiz. Bu dönemde, hızlı tüketilebilir içerikler oluşturduk. Bu içeriklerin makale, kitap özeti, video, podcast gibi farklı metotlarla çeşitlenmesine özen gösterdik. Mevcutta sınıf eğitimleri olarak ilerleyen eğitimlerimizi hızla sanal sınıflara dönüştürdük. Çalışanlarımızı ve üst yönetim ekiplerimizi pandemi döneminde destekleyebilecek webinarlar düzenledik. ŞİRKETLER ‘WELLBEING’E YATIRIM YAPACAK

Pandemi bize ne öğretti?

Pandemi ile birlikte, işimizi farklı zorlayıcı koşullarda hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte artan evden çalışma oranlarının, belirli bir yaklaşımla önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini düşünüyorum. Bunun önemli bir yansıması olarak bağlılık yönetimi, aidiyet ve motivasyon geliştirme, takımdaşlık ve iş birliği yaratma gibi konular insan kaynakları uzmanlarının daha da fazla gündemine gelecek. Bununla birlikte, çalışanlarımızın sadece fiziksel değil, psikolojik sağlıklarına da odaklandığımız kapsamlı bir wellbeing – iyi olma hali yaklaşımına şirketler daha da fazla kaynak ayırmaya başlayacaklar. İşimizi sağlıklı bireylerle sürdürürken çalışanımızın hem kendisinin hem de yakın çevresinin ruhsal ve fiziksel sağlığını gözetmek birincil önceliklerimizden olacak.

Sizin gençlere tavsiyeleriniz?

İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm döneminde işlerin teknoloji kullanılarak yapılabilecek olması, o işi yapan insanların sahip olması gereken beceri ve yetkinleri de değiştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde hem bilişsel becerilere hem de meta beceriler denilen; esneklik, yaratıcılık, uyum sağlama ve iş birliği gibi sosyal becerilere sahip yetenek profillerine ihtiyacımız artacak. İş dünyasına hazırlanırken gençlerin kendilerini bu yönlerde de geliştirmeleri önem taşıyacak.

EŞİTLİK İÇİN TAAHHÜTNAME İMZALADILAR

Cinsiyet eşitliğini sağlamak için son olarak Cinsiyet Gözlüğü programını hayat geçirdiniz. Hedef nedir?



Ofis çalışanlarımızın yüzde 26’sı kadınlardan oluşuyor. Kadın yönetici oranımız ise yüzde 27. Bu yıl mart ayında Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Borusan şirketlerinin genel müdürleri ile Cinsiyet Eşitliği Taahhütnamesini imzaladılar. Böylece Borusan üst yönetimi işe alımda, eğitim ve gelişimde, kariyer yönetiminde fırsat eşitliğini, ücret yönetimi, performans yönetimi ve çalışma koşullarında eşit yaklaşımı taahhüt etmiş oldu.

Cinsiyet Gözlüğü programı da cinsiyet eşitsizliğini destekleyen ve pek çoğumuzun farkında bile olmadan kullandığı sözler veya hareketler konusunda uyarıda bulunuyor. Cinsiyet Gözlüğü Programı ile üç yıl içerisinde tüm şirketlerde üst yönetim kademesinde yüzde 30, orta yönetim kademesinde yüzde 40 kadın oranına ulaşma, üst ve orta yönetim işe alım ve terfi sürecinde en az bir kadın adayın kısa listede olması ve Liderlik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik edilmesi hedeflerimiz var.