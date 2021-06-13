Borsadaki şirketlerden 34.4 milyar TL’lik net kâr

Bu süreçte koronaviürs döneminde ortaya çıkan fırsatların şirket kârlarına yansıması ile sektörel farklılaşma da dikkati çekti. En fazla kâr elde eden şirketlerin başını, salgın döneminde tedarik sıkıntısı yaşanan çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik çekti. Bu dönemde en fazla zarar yazan şirket ise salgın dolayısıyla uçuşları etkilenen hava yolu firması Pegasus oldu. Net kâr sıralamasında geçen yılın ilk çeyreğinde ilk 10’da yer alan VakıfBank ve Halk Bankası’nın bu yılın aynı döneminde listede yer alamaması da bir diğer öne çıkan gelişme oldu. Söz konusu gelişmede, bankaların salgın döneminde üretici ve tüketicilere sağladığı uygun maliyetli kredi ile destekler etkili oldu.



85 ŞİRKET VAR

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını yayımlayan 98 şirketin 2021’in ilk çeyreğinde elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 124 artarak iki katını aştı. Böylece 2020’nin ilk çeyreğinde 15 milyar 375.5 milyon lira olan şirketlerin net kârı, bu yılın aynı döneminde 34 milyar 438.3 milyon liraya çıktı. Finansal sonuçlarını açıklayan 98 şirketten 85’i ilk çeyrekte net kâr elde etti. Şirketlerden 13’ü ise zarar yazdığını duyurdu. Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kâr elde eden 2 milyar 617.7 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net karda Ereğli Demir ve Çelik’i, 2 milyar 528.8 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 113.2 milyon lirayla Koç Holding, 2 milyar 27.3 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 853.6 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 819.4 milyon lirayla Ford Otosan, 1 milyar 752.3 milyon lirayla Sabancı Holding, 1 milyar 452.7 milyon lirayla Yapı ve Kredi Bankası, 1 milyar 355.6 milyon lirayla Türk Telekom ve 1 milyar 348.2 milyon lirayla Şişe ve Cam Fabrikaları izledi. Bu dönemde en fazla net zararı 933.2 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus’u 760.5 milyon lirayla Tüpraş, 239.6 milyon lirayla Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve 202.6 milyon lirayla Gözde Girişim takip etti.



THY UÇUŞA GEÇTİ



THY, bu yılın ocak-mart döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Söz konusu kâr artışında; salgın döneminde yükselen kargo gelirleri ve kapasitenin kapanan hatlardan karlı hatlara yönlendirilmesi etkili oldu. Bu sayede THY, salgın dönemini fırsata dönüştürerek 2020’nin ilk çeyreğinde yazdığı 2 milyar 23 milyon liralık zararını, bu yılın aynı döneminde 438 milyon liralık kâra çevirdi. Net kar artışında THY’nin ardından Ereğli Demir ve Çelik geldi. Geçen bir yıllık sürede şirketin net kârı 300.4 milyon liradan 2 milyar 617.7 milyon liraya çıktı.

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