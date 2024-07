Borsada yön arayışı

Haberin Devamı

Borsada bir taraftan yön arayışı sürerken, diğer taraftan piyasada ilerleyen döneme ilişkin yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki günü yüzde 2.62 değer kazancıyla 11 bin 24,33 puandan tamamlamış ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti. Dün de güne yükselişle başlayan endeks, günün ilk yarısında önce 11 bin 88 daha sonra 11 bin 113,55 puanı test ederek yeni rekorunu kırdı. Endeks haftayı ise yüzde 0.37 yükselişle 11 bin 64,85 puandan tamamladı.

‘GÜÇLÜ YÜKSELİŞTEN SONRA NORMAL’

Borsadaki seyri Hürriyet’e değerlendiren uzmanlara göre, endekste nisan ve mayıs aylarında görülen güçlü yükselişlerin ardından kâr realizasyonunun yaşanması piyasanın doğal bir süreci. Enflasyonda düşüş sürecinin başlayıp dezenflasyon sürecine girilmesi, gerek ekonomi yönetiminden gerek Merkez Bankası’ndan uygulanan politikalara yönelik kararlılık mesajının verilmeye devam edilmesi, CDS’te yaşanan gerileme, yabancı yatırımcı ilgisinin devam edeceğine yönelik tahminler ve Türkiye’nin kredi notunda yeni artış beklentileriyle ilerleyen dönemde Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yeni zirve denemeleri yapması bekleniyor.

Hürriyet’e konuşan Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, “Mart ayı sonundan mayıs ayı ortalarına kadar özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde borsada güçlü alımlar gördük. Bunu diğer ana sektörlerden holdingler, iletişim sektörü takip etti. Endeksin 11 bin puan seviyesini test etmesinde Yapı Kredi’nin olası satışına ilişkin görüşmeler etkili olmuştu ama sonrasında görüşmeler sonlandırıldı. 2 aylık güçlü yükseliş sonrası endekste bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştu. Çünkü bu tarz hızlı yükselişlerin devamında bir düzeltme, kâr realizasyonu olur. Bunlar aslında piyasanın doğal süreçleri. Tabii yabancı yatırımcının kâr realizasyonuna gitmesi endekste 10 bine doğru geri çekilmenin ana nedenlerinden biri oldu. Yabancı yatırımcılar iki ay gibi kısa bir süreçte dolar bazlı yüzde 25 getiri elde etti. Bu çok ciddi bir getiri. Bunu realize etmek istemeleri çok normal” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ

Bal, endeksin 11 bin puan seviyesinde üzerinde tutunması halinde gelecek hafta yeni zirve seviyelerin test edilebileceği öngörüsünde bulundu. “Önemli olan 11 bin puanın üzerinde kalabilmek” diyen Bal, “11 binin üzerinde kalırsak gelecek hafta yeni rekor denemeleri görmeyi bekleriz” diye konuştu.

Öte yandan piyasa, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 19 Temmuz Cuma gecesi Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini bekliyor.

Hürriyet’e konuşan Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, notun iki kademe birden artmasını beklediğini kaydetti. “Yaygın beklenti Moody’s’in bir kademe not artırması. Daha az sayıda olmakla birlikte iki kademe not artışı bekleyenler de var” diyen Dr. Çitilci, “Bir kademe not artışı fiyatlandı, dolayısıyla fiyatlamada önemli bir etkisi olmaz ancak iki kademe not artışı gelirse bankalar, holdingler hatta endeks 30’daki değerlemeler yukarı gidecek. Bu da endeksi 12 bin puana doğru yukarı taşıyabilir” ifadelerine yer verdi.

Çitilci aynı zamanda, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yıl sonunda 14 bin puan seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.