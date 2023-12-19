Borsada satış baskısı sürüyor

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RİSKTEN kaçan yatırımcıların nakitte kalmak istemeleri ve mevduattaki yüksek getirilerin yeni girişleri engellemesinin etkisiyle dalgalı seyir izleyen borsada, bu hafta da satış baskısı devam ediyor.

Yatırımcıların geçen hafta cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den bekledikleri Türkiye değerlendirmesinin gelmemesi ve halka arzlarda hayal edilen kazançların sağlanamaması borsanın yeni haftaya düşüşle başlamasına yol açtı.

NOT GÖRÜNÜMÜNDE ARTIŞ BEKLENİYORDU

S&P gibi Moody’s’in de Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirmesi bekleniyordu. Geçen haftayı yüzde 2.31 değer kazanarak kapatan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.45 oranında düşüşle 7 bin 957 puandan başladı. Gün içindeki kayıpları yüzde 2’yi aşan endeks, günü yüzde 2.54 düşüşle 7 bin 790 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi ise Türkiye’nin 5 yıllık risk primi CDS’in 300 baz puanın altındaki seyrine devam etmesi ve yabancıların TL varlıklara ilgisinin artmasıyla geçen hafta olduğu gibi pozitif ayrışmaya devam etti. Bankacılık endeksi günü yüzde 0.03 artışla 9 bin 406 puandan tamamladı.

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GRİ NOKTALAR SATIŞI TETİKLEDİ

Borsadaki dalgalı seyrin nedenlerini Hürriyet’e değerlendiren Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, cuma günü Moody’s’den Türkiye’ye ilişkin bir not artışı gelir beklentisiyle oluşan pozisyonların, değerlendirme gelmeyince kapandığını; bunun etkisiyle oluşan satışların da endeksi aşağı çektiğini anlattı.

Tuğberk Çitilci

“Moody’s’den not artışı gelme ihtimali yüksekti. Ancak neden pas geçtiği konusunda bazı gri noktalar oluştu, bu da satışı tetikledi” diyen Dr. Çitilci, “Endeksin yeni haftaya kayıpla başlamasının ağırlıklı nedeni bu. Ancak dış politikanın da etkisi var” dedi. Bu noktada geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini anımsatan Çitilci, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin de BIST 100 endeksini etkileyen faktörlerden biri olduğuna işaret etti. Çitilci sözlerini şöyle sürdürdü: “Kredi derecelendirme kuruluşları notu nasıl indirirken siyasi güdüyle yönlendirmeyle yapıyorlarsa, yükseltirken de yapabiliyorlar. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar başarılı. Öte yandan dış politika ve siyasi unsurlar da gelen notlarda etkili oluyor. ”

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Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin ise borsadaki kayıplara ilişkin halka arzların etkisine işaret etti. Halka arzlardan istenen getirilerin sağlanamaması nedeniyle oluşan satışların BIST 100 endeksini negatif yönde etkilediğini kaydeden Özşahin, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Batuhan Özşahin

BEKLENEN MOMENTUM BULUNAMIYOR

“Çok fazla halka arz oldu ve bunlara takılıp kalan çok fazla yatırımcı var. Bu halka arzların zayıf seyrettiği ve piyasayı aşağı çektiği görülüyor” dedi. En fazla düşen 20 hisseye bakıyorsunuz, 10’u yeni halka arz edilenlerden” diyen Özşahin, “Ancak beklenen para ve momentum bulunamıyor bu tarafta. Halka arz olmasa oradaki para bilindik şirketlere gidecekti ve bu da endeksi destekleyici bir faktör olacaktı bence. Bu yüzden halka arz furyasının sona erdiğini düşünüyorum. İnsanlar istemeden de olsa kayıpla satıyor gibi gözüküyor” ifadelerine yer verdi.

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Özşahin ayrıca, BIST Bankacılık Endeksi’nin (XBANK) yükselişinde artan yabancı yatırımcı ilgisinin etkili olduğunu; yabancıların özellikle de son iki haftadır holding şirketlerine ilgisinin arttığını ifade etti.