Borsada oynaklık sürüyor

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Ekonomi yönetiminin programına ve Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına olan güvenin artması, kredi notunun yükseltilmesi ve yabancı sermaye girişine ilişkin sinyallerle rekor seviyelere çıkan borsada algı bozuldu.

Üç hafta önce tarihinde ilk kez 11 bin puanı aşarak yeni rekor seviyesine ulaşan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi hem hisse senetlerine işlem vergisi geleceğine yönelik haberlerden etkilendi, hem de yaklaşan bayram tatilinin kâr realizasyonlarını artırması ve açıklanan bilançoların destek vermemesi nedeniyle 10 bin puan barajının altına geriledi. Bu haftaya yüzde 0.06 düşüşle 10 bin 132,42 puandan başlayan BIST 100 endeksi, pazartesi gününü yüzde 1.39 değer kaybıyla 9 bin 997,91 puandan tamamlamıştı. Dün ise güne yüzde 0.05 yükselişle 10 bin 3,41 puandan başlayan endeks, günü yüzde 0.53 yükselişle 10 bin 51 puandan tamamladı.

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‘ALGI BOZULDU’

Uzmanlara göre, 26 Nisan’dan bu yana ilk kez 10 bin puan seviyesinin altında kapanış gerçekleştiren endeksteki belirsizliğin kalkması için, işlem vergisi düzenlemesinin netleşmesi bekleniyor.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yüksek faiz ortamı devam ederken, enflasyonu düşürme konusunda daha kritik bir sürece girilmiş olması, vergi söylentileri ve akabinde gelen kâr realizasyonlarıyla, BIST 100’de algının bozulduğunu söyleyebiliriz” dedi.

‘ALIM FIRSATI OLABİLİR’

“Jeopolitik sorunlar devam ederken, uzun bayram tatili öncesi yatırımcıların da iştahsız olduğunu görüyoruz” diyen Demirtaş, Türkiye’nin ekonomi programının planlandığından da daha iyi gittiği sinyalleri düşünüldüğünde, mevcut geri çekilmelerin hisse senedi yatırımcıları açısından alım fırsatı olabileceğini de sözlerine ekledi. “Hisse senedi alımlarında ise özellikle seçici olunmalı ve ciddi bir araştırma desteği alınması gereken dönemdeyiz” diyen Demirtaş, “Doğrudan yatırımlara ilişkin gelişmeler, enflasyonun hazirandan itibaren düşüş sürecine girmesi, iç talepte normalleşme ve ihracat pazarlarında kademeli iyileşme borsaya ilginin artmasında belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.

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8 MİLYAR TL’LİK PARA ÇIKIŞI

Tacirler Yatırım günlük bülteninde ise, vergi gündeminin yarattığı belirsizliğe vurgu yapıldı ve önceki gün 10 bin seviyesinin gerisine düşen BIST 100 endeksinde zayıf momentumun devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Değerlendirmede “Üç haftada yaklaşık yüzde 10 geri çekilen Borsa İstanbul’da, aynı dönemde yerli ve yabancılar dahil olmak üzere aktif kurumlar bazında para çıkışı da 8 milyar TL’ye yaklaştı” denildi.