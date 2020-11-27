Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’ın

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor. TVF, hâlihazırda yüzde 90.6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. TVF’den yapılan açıklamada ortaklıkla ilgili şu ifadeler kullanıldı “Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80.6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.”

295 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞI VAR

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2019 yılı sonunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hissesini almış ve buradaki payını yüzde 90.60’a çıkarmıştı. Dün imzalanan mutabakat anlaşmasıyla da, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin, Katar Yatırım Fonu’na (QIA) satılması üzerine anlaşıldı. Toplam 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olduğu tahmin edilen QIA’ın, Londra Borsası’nda (LSE) da yüzde 10.3’lük payı bulunuyor ve fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında geliyor. TVF-QIA işbirliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Borsa İstanbul anlaşmasının, İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkı sunacağı vurgulanıyor.