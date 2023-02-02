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Borsa İstanbul’dan açığa satış hamlesi! Yukarı adım kuralı uygulanacak

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#Borsa İstanbul#Açığa Satış#Korkmaz Ergun
Borsa İstanbul’dan açığa satış hamlesi Yukarı adım kuralı uygulanacak
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 20:31

Borsa İstanbul bir süredir oluşan düşüş dalgasının önüne geçmek için önlem aldı. BİST 100 endeksinin yüzde 3 veya üzerinde düşmesi halinde açığa satış yapılan hisselerde yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

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Borsa İstanbul yönetimi düşüşlerin önüne geçmek için harekete geçti. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yayınlanan karara göre, BİST 100 endeksinde yüzde 3 ve üstünde düşüşler yaşanması halinde açığa satış yapılabilen hisselerde yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacak.

Bu kural yarından itibaren uygulamaya alınacak.

BİST’ten yapılan açıklama şöyle:

Borsamız Pay Piyasasında BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla %3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Yapılan değişikliğin Ek'te bulunan değişiklik cetvelinde yer aldığı şekilde işlendiği Pay Piyasası Prosedürü güncellenerek Borsamız internet sayfasına konulmuştur. İlgili uygulama 03/02/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

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#Borsa İstanbul#Açığa Satış#Korkmaz Ergun

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