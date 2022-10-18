Borsa İstanbul’da yeni rekor! Yükseliş sürer mi?

Haberin Devamı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi güne yeni zirvesiyle başlarken; sonrasında da rekor üzerine rekor kırmayı sürdürdü. BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe, 59,81 puan ve yüzde 1,55 değer kazancıyla 3 bin 907 puan ile tüm zamanların en yüksek gün içi rakamından başladı. Endeks yükselişini sürdürerek, gün içi tarihi rekorunu 3 bin 927 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, bugün içerisinde en düşük 3 bin 869 puanı görürken; saat 11:49 itibarıyla yüzde 1,00 değer kazancıyla 3 bin 887 puan seviyesinde işlem görüyor.

Sektör endeksinin tamamı güne yükselişle başladı ve bankacılık endeksi açılışta yüzde 5,89; holding endeksi ise açılışta yüzde 1,1 yükseldi. Şu dakikalarda ise, bankacılık endeksi yüzde 3,42 oranında değer kazanırken; holding endeksi yüzde 0,95 yükselişte…

Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde sert yükselirken; tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırmış ve zirvesini 3 bin 847 seviyesine taşımıştı.

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ YÜZDE 100’Ü AŞTI

Küresel çapta baktığımızda risk iştahı iki gündür yüksek seyrediyor. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerin finansal sonuçlarına ilişkin pozitif beklentiler, endeksleri destekleyen en önemli sebeplerden biri olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda risk iştahının kötümser bir hal alması halinde, Borsa İstanbul’da iyimser seyrin bilanço sezonunun da desteğiyle devam etmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Kartlı harcama yüzde 125 arttı Haberi görüntüle

Borsa İstanbul, yatırımcıların kendini enflasyondan koruma aracı olarak görülmeye devam ediyor. Borsada işlem gören en büyük 100 şirketin değerini gösteren BIST 100 endeksinin yıl başından bu yana getirisi, dünkü kapanış rakamına göre baktığımızda yüzde 100’ü aştı. Bankacılık endeksine baktığımızda ise yılbaşından beri değer kazancı yüzde 136 olurken; holding endeksinde yükseliş yüzde 119’u aştı.

Haberin Devamı

BEKLENTİLER BORSADAKİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı





Borsa İstanbul’da risk iştahı güçlü kalmaya devam ediyor. En son 13 Eylül tarihinde 3715 puanla yeni zirvesini test eden endeks, dün ve bugün zirvesini tazeledi. Bugün son zirve 3927 puanda bulunuyor. Bankalar öncülüğünde görülen alımlara ana sektörlerden havacılık, gıda ve holdinglerinde eşlik ettiğini söylemek mümkün. Bugünde bu oynaklığın sürmesini ve günün geri kalanında endekste yeni zirvelerin görülmesi beklenebilir.

YENİDEN BİLANÇO SEZONUNA BAŞLIYORUZ

Hatırlayacak olursak, bu seneki bilanço dönemlerinde borsadaki hareketliliğin arttığını ve şirket karlarına dair beklentilerin endeksin yeni zirveleri test etmesini desteklediği görülmüştü. Borsada yeniden bilanço sezonuna başlıyoruz. Bu hafta üçüncü çeyrek finansalları açıklanmaya başlayacak. Şirket karlarına yönelik beklentilerin etkili olması sebebiyle hisse ve sektör bazlı ayrışmalarda gündeme geliyor. Beklentiler şimdilik borsadaki yükselişi desteklemekte. Yurt dışında da son iki gündür risk iştahı güçlü seyrediyor ancak risklerin devam etmesi sebebiyle oradaki güçlü iştahın şimdilik nereye kadar devam edebileceğini öngörmek pek mümkün değil. Zaten içeride endeksin kendi iç hikayesiyle yükselişini koruduğunu ve geçtiğimiz haftalarda da geri çekilmelerde sınırlı kaldığını ve dışarıya görece pozitif ayrıştığını da izlemiştik. Bu nedenle dışarıda olası bir satışın, bizdeki görünümü ciddi manada etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bilanço sezonuna gireceğimiz bu dönemde, endeks için pozitif görüşümü korumaya devam edeceğim.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Turizmde yılsonu hedefleri aşılabilir Haberi görüntüle

4000 PUAN GÜNDEME GELEBİLİR

Teknik olarak, 3900 direnci olurken bir sonraki direnci bugünkü zirvesi olan 3927 seviyesinden geçiyor. Bu dirençlerin üzerinde bir görünüm yeni zirveleri beraberinde getirebileceği gibi 3950 direncine doğru hareketini de destekleyebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise 4000 puan gündeme gelebilir. Unutmamak gerekiyor, yeni zirveler sonrası endekste kar satışları izleniyor. Bu açıdan dikkatli olunmalı. Olası geri çekilmeler içinse 3800- 3715 destek noktaları olarak görülüyor. Endekste 3715 seviyesi, eylül ayında görülen zirve seviyesi olması sebebiyle önemli.

Endeks belirttiğim destek noktalarına doğru satışlarını karşıladığı sürece yeniden yukarı yönlü tepkisini vermesi beklenebilir. Ancak hikâyenin, bu desteklerin altına doğru bir kırılımda değişeceğini düşünüyorum. Kısa vadede beklentim pozitif, hisse ve sektör bazlı ayrışmalara dikkat etmek gerekiyor.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR