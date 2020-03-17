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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Borsa İstanbul'da devre kesici değişikliği

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Borsa İstanbul'da devre kesici değişikliği
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Borsa İstanbul yüzde 5 olarak aşağı ve yukarı yönlü uygulanan devre kesiciyi sadece aşağı yönlü olarak kullanılacağını açıkladı.

Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya  kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

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