Borsa İstanbul'da 2020 böyle geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neredeyse bütün varlık fiyatlarını etkilediği ve merkez bankalarının trilyonlarca dolar parasal genişlemeyle finansal çöküşü engellemeye çalıştığı bir yıl geride kaldı.

Ocakta 1.245 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, Kovid-19 salgınının şubatta tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardından küresel pay piyasalarına paralel sert düştü.

ABD borsalarında martta yüzde 10'ları aşan düşüşlerin yaşanmasıyla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere neredeyse bütün merkez bankaları politika faizini rekor düşük seviyelere indirirken, dünya genelinde hükümetler salgının etkilerini azaltmak için trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya aldı.

Küresel merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık parasal genişleme sözü, Fed'in dolar likiditesini sağlamak için küresel merkez bankalarıyla kurduğu swap hatları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bütün önlemlerine karşın ne küresel pay piyasalarında ne de Borsa İstanbul'da sert düşüş önlenemedi.

Kovid-19'un İtalya'dan başlayarak Avrupa'ya hızla yayılmasıyla ayı piyasasına giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ta 22 Ocak'taki rekor seviyenin yüzde 52 altına, 819 puana kadar geriledi.

Bu tarihten itibaren parasal ve mali genişleme adımlarının etkisiyle sınai ve teknoloji endekslerinin öncülüğünde yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksi 1.200 seviyesini yukarı yönlü kırmayı temmuzda tekrar denemesine rağmen başarılı olamadı.

AŞI HABERLERİ PİYASALARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ GÜÇLENDİRDİ

Yılın ilk 11 ayında Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 679 bin 163 yükselerek 1 milyon 867 bin 221 ulaşırken, bu durum yerli yatırımcı sayısında yüzde 57'lik artışa işaret etti. Halka arzlar konusunda oldukça başarılı bir yıl geçiren Borsa İstanbul'da halka arz endeksi yıllık 197 yükselişle hisse senedi piyasalarına ilgiyi artıran önemli bir etken oldu.

Bununla birlikte 7 Kasım'da TCMB Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın getirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" vurgusu ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin piyasalarda yer almaya başlamasıyla Türk lirası varlıklarda pozitif anlamda bir kırılım yaşandı.

Bu dönemden itibaren bankacılık ve holding endeksleri öncülüğünde yeni bir yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırılmaya başlandı.

BIST 100 endeksi yılın son iki ayında yaklaşık yüzde 33 yükselerek analistlerin önemli direnç seviyesi olduğunu belirttiği dolar bazlı 200 sent seviyesini test etti. Banka ve holding hisselerindeki yükseliş eğiliminde yabancı kurumsal yatırımcının talep artışı önemli rol oynadı.

BIST 100 endeksi bu gelişmelerle birlikte yıllık bazda yüzde 29,06 getiriyle 1.476,72 puandan kapanırken, küresel pay piyasaları arasında en iyi getiriyi sağlayan borsalardan biri olmayı başardı.

GÜBRE FABRİKALARI EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dışındaki hisseler bu dönemde yüzde 124,7 getiri sağlarken analistler, getiri arayışındaki küçük yatırımcıların söz konusu performansta etkili olduğunu ifade etti.

Sektör endeksleri arasında yıllık bazda kağıt, orman, basım yüzde 168,6'lık getiriyle en çok kazandıran, bankacılık endeksi yüzde 2,74 düşüşle en fazla kaybettiren endeks oldu.

BIST 100 endeksi içinde 89 hisse senedi değer kazanırken, 10 hisse değer kaybetti. En fazla değer kazanan hisse yüzde 851,9 ile Gübre Fabrikaları olurken, en çok kaybettiren yüzde 21,6 ile Tav Havalimanları oldu.

Öte yandan, BIST 100 ana endeksler bazında incelendiğinde tüm endeksler yıllık bazda değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 91,3, sınai endeks yüzde 68,2, hizmetler endeksi yüzde 36,6 ve mali endeks yüzde 15,8 yükseldi.