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Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi hız kazandı

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#Borsa İstanbul#Borsa#BİST
Borsa İstanbula yatırımcı girişi hız kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 11:09

Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı. Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu.

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Küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, yurt içi faizlerdeki duraksama yatırımcıyı bir kez daha borsaya yönlendirdi.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 27 Şubat 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aşarken, toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu. Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı ise 34,46 milyon olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim 2023’te 8,56 milyona, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise Aralık 2023 itibarıyla 8,6 milyona ulaşmıştı.

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#Borsa İstanbul#Borsa#BİST

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