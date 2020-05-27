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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

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Borsa İstanbul yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64 artışla 104.710,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 104.710,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 2,12 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile ulaştırma oldu.

Bayram tatili öncesi, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,37, haftalık bazda ise yüzde 3,26 değer kazanarak 4 günlük tatile 103.024,34 puandan girmişti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydetti.

Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Altın, dolar ve euroda düşüş sürüyor
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