Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 104.710,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 2,12 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile ulaştırma oldu.



Bayram tatili öncesi, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,37, haftalık bazda ise yüzde 3,26 değer kazanarak 4 günlük tatile 103.024,34 puandan girmişti.



Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydetti.



Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.