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Borsa İstanbul rekor kırdı

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#Borsa İstanbul#Hisse#Piyasa
Borsa İstanbul rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 16:43

Borsa İstanbul bir süredir izlediği yatay seyri kırdı ve tarihi yüksek seviyesi olan 9609 puana kadar yükseldi.

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Türkiye ekonomisine olan güven artış gösteriyor. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisindeki yapısal değişikliklerin etkisiyle yatırımlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'ye ilişkin pozitif not ve görünüm verirken, dev bankalar Türk Lirası'nın değer kazanacağını açıkladı.

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BİST'TE YENİ REKORLAR

Borsa İstanbul da bu gelişmeler ışığında tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul bugün yüzde 5 primle 9609 puanı aşarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sektör fark etmeksizin hisselerde yükselişler yaşanıyor.

Dolar 31.9254 lira, euro 34.5123 lira, gram altın 2358 liradan işlem görüyor.

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#Borsa İstanbul#Hisse#Piyasa

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