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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Borsa İstanbul pozitif açıldı

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Borsa İstanbul pozitif açıldı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 105.642,72 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,22 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 105.642,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise 1,24 ile turizm oldu.

Dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla hızlı yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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