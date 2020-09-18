Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi.



Borsa İstanbul açıklamasına göre, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olurken, düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 01 Ekim 2020'de devreye alınacak.



Mevcutta olduğu gibi pazar ayrıştırmasında toplam piyasa değeri, halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine bakılmaya devam edilirken, Borsa İstanbul şirketlerinin artan piyasa değerleri ve likiditesi gözetilerek eşik değerler daha yukarı çekildi.



Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok önemli olduğu değerlendirilen halka açıklık oranında Borsa İstanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde yüzde 10 üstü seviye arayacak ve imtiyazlı paylara yönelik bir kriter eklenecek. Halka açık şirketlerde aynı haklara sahip tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden Borsa İstanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek paylarda eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor.



Önceden Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık Alt Pazar’da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek. Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak.



Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları

için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verilirken, şirketlerin bu tarihe kadar

fiili dolaşım oranını yüzde 5’in üzerine çıkarmamaları durumunda paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılacak.



ASGARİ PİYASA DEĞERİ ŞARTI, YILDIZ PAZAR İÇİN 200 MİLYON L’YE YÜKSELTİLİYOR



Uygulamada iki istisna bulurken, bunlardan ilki fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan payların diğer tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar’da işlem görecek olması ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 30 milyon liradan büyük ve temettü getirisi yüzde 10’dan büyük Alt Pazar paylarının Ana Pazar’a yükseltilmesi.



Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilirken, Ana Pazar için aranan şart 50 milyon TL olarak bırakıldı. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon TL’lik bir eşik değer belirlendi.