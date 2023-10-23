Borsa için hedef 11 bin puana çıktı! Piyasada neler bekleniyor? İşte uzman görüşleri...

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Borsa İstanbul Mayıs ayında 4400 puan seviyelerinden başlayan yükseliş serüvenini 8562 puana kadar çıkarmıştı. Kısa vadede çok güçlü yükseliş sergileyen Borsa İstanbul, İsrail-Hamas çatışması gölgesinde düşüş yaşadı ve 7446 puana kadar geriledi.

Üst üste 8 gün düşüşlere sahne olan Borsa İstanbul'da yatırımcılar olumsuz intiba edinmeye başladı. Mevduat faizlerinde yükseliş, savaş nedeniyle ons altındaki güçlenme yatırımcıları kısa vadeli kazanç yönlerine itmeye başladı.

Mevduat faizleri vadesine göre yüzde 45'e yükseldi ve gram altın fiyatları da tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor. Mevduat faizlerinin reel faiz oranına çok yakınsaması nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcılar mevduata yöneldi.

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BİST-100 HEDEFİ 11 BİN PUANA ÇIKTI

Ata Yatırım, Ekim 2023 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini yüzde 40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 8,400 seviyesinden 11,000 seviyesine revize etti. Raporda, Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşünün 2024 yılında somut sonuçlarını vermeye başlayacağına ve bu politikaların ekonomik istikrarı artırarak büyümeye pozitif katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

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Yeni ekonomi ekibinin ve eylem planının, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi yeniden değerlendirmesi konusunda güven getirdiğine değinen Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş “Seçimlerin ardından rasyonel ekonomi politikalarının benimsenmesi, Türkiye'nin oyun planına sadık kalması halinde sürdürülemez makro dengesizlikleri istikrara kavuşturmasına dair güveni artırdı. Yıllar içinde ilk olumlu hamle olarak, CDS seviyelerinde düşüş gerçekleşti ve 3 derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu görünümü nötr seviyesine yükseltildi. Yeni eylem planındaki hedeflerin gerçekleşmesi halinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na olan güvenini kademeli olarak yeniden geri getireceğine inanıyoruz. Tüm ekonomik göstergeler, artan faiz oranları ortamına rağmen yurt içi tüketimin 2023'te dirençli kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin GSYH'sinin 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini, 2024'te ise yüzde 2.9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

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Hikâyesi ve güçlü bilançosu olan şirketleri tercih ettiklerini belirten Demirtaş "Önümüzdeki 12 aylık dönemde Türk hisse senetleri için ana temamız, enflasyonist ortamda güçlü ihracat potansiyelinin yanı sıra iç pazarda güçlü konuma sahip şirketler olacaktır. Ayrıca Türk hisse senetleri evreninde belirli hikâyeleri ve rekabet avantajları olan şirketlere yöneliyoruz. Daha çok bilançosu güçlü, nakit akışı olan ve küresel yavaşlamaya karşı dirençli şirketlere odaklanıyoruz. 2023 yılında takibimizdeki şirketler için yüzde 20,9 kâr artışı beklerken, 2024 yılında yüzde 28,9 net kâr artışı bekliyoruz. 2023 için takibimizde olan banka dışı şirketler ve holdingler için yüzde 23,3 ve yüzde 13,4 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 22,2 net kâr büyümesi öngörmekteyiz. 2024 için ise takibimizde olan banka dışı şirketler ve holdingler için yüzde 39.2 ve yüzde 11.5 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için yüzde 26.6 net kâr artışı öngörüyoruz" dedi.

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"BİST'TE EMİN OLDUKTAN SONRA ALIM YAPILMALI"

Ceyhun Yavaş / Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı



Borsa İstanbul'daki satıcılı seyri hisse alım fırsatı olarak değerlendiren Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş "Borsa İstanbul’da kaynak girişinin kısıtlı oluşu ve küresel jeopolitik risklerden kaynaklanan bir düşüş eğilimini görmekteyiz. Bu düşüş eğiliminin endekste daha öncesinden deneyimlendiğini ve bir kar satışı niteliği taşıdığını ve bu tabloda hisse alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ancak endekse alımların geldiğine emin olunduktan sonra yapılmasının sağlıklı olacağı kanısındayız" dedi.

"8000 PUAN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ HIZ KAZANABİLİR"

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Yavaş "Endekste kısa vadede 7500 desteği üzerinde kalıcılık arayacağız. Bunun sağlanması halinde sırasıyla 7800-7900 ve 8000 dirençleri bizim için önem arz ediyor olacak. 8000 seviyesi üzerinde endekste yükselişin de hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Aksi bir senaryoda ise 7400 desteğini izliyor olacağız" ifadesini kullandı.

"MEVDUAT BASKI YARATMAZ"

Yavaş "Mevduat faizlerindeki yükseliş eğilimi bir miktar Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratsa da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pozitif reel getiriye yakınız söylemi doğrultusunda politika faizindeki yükselişin kısıtlı olacağını ve bunun endeks üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağı görüşündeyiz" değerlendirmesinde bulundu.