Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,38 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü sert düşüşten sonra bugün tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminde ABD'de büyümenin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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