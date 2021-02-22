Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,89 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,15 ile madencilik oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.