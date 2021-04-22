Borsa çalışma saatleri 2021 | BİST saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer olan borsanın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu içeriğimizden borsanın gün ortası, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Borsa İstanbul’un belli bir seans saati uygulaması bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir. Koronavirüs kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda Borsa çalışma saatleri şöyledir;

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:10 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

BORSA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0 212 298 21 00 nolu telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

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