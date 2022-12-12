Borsa 2023’e de göz kırpıyor

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Yılbaşından bu yana yüzde 150’nin üzerinde yükselişle rekor kıran Borsa İstanbul, diğer piyasalardan pozitif ayrışarak ekonomi politikalarının da etkisiyle 2022 yılında alternatifi olmayan bir yatırım aracı haline geldi. BIST’te bir yıl boyunca izlenen pozitif tablo, gözleri 2023 yılında hisse senedi piyasasının performansına çevirdi. Hisse senedi piyasalarında yüksek enflasyon dönemlerinde rekor yükseliş görülürken; küçük yatırımcı çoğunlukla hisse senetlerine yöneldi. Son bir yılda yüzde 150’nin üzerinde gerçekleşen yükseliş, 2023 yılına dair beklentileri de artırdı. Ancak uzmanlar sert yükseliş sonrasında önümüzdeki dönemde kâr satışları da yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Gelecek yıl aynı performansın sergilenmesinin zor olabileceğini ancak Türkiye’de borsanın alternatifinin olmadığını belirten uzmanlara göre, doğrudan yabancı yatırımların artmasının ve girişim şirketlerinin de BIST’te faaliyet göstermesinin pozitif etkileri olabilir.

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BIST’in rekorlar kırdığı bir yıl geride kalırken; halka arzlarda da ciddi artış gözleniyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Borsada işlem gören şirket sayısı ise 482 oldu. TCMB’ye göre, 2 Aralık haftasında yurtdışı yerleşiklerin net hisse alımı ise 340 milyon dolara ulaştı. Avrupa, Asya ve ABD genelinde Finimize tarafından 2 bin bireysel yatırımcıyla yapılan araştırmaya göre ise yatırımcıların yüzde 65’i 2023’te yatırımlarını sürdürmeye kararlı. Yüzde 1’lik kesim varlıklarını satmayı planlarken; yüzde 38’lik bir kısımsa kripto yatırımlarına devam edeceğini söyledi ve hayat pahalılığı ve yükselen faizoranlarını endişe kaynağı olarak gösterildi.

‘YENİ HABERLERE İHTİYAÇ VAR’

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya: Uygulanan ekonomik model ile alternatfsiz kalan BIST, yatırımcısına TL bazında yüzde 161, dolar bazında yüzde 85 getiri sağladı. Jeopolitik gelişmeler, seçim sonrası belirsizlik ve Borsa İstanbul’da iskontonun kalmaması en belirgin başlıklar. Yukarı hareketler sınırlı kalıyor; yeni haberlere ihtiyaç var. BIST’in mevcut ortamda bu performansını 2023’te devam ettirmesi zor görünüyor.

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‘GİRİŞİMCİLER DESTEKLENMELİ’

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol: Yerli yatırımcı sayısının artması 2023’ü de olumlu etkileyecektir. Girişimcilik ekosistemine kayıtlı olan şirketlerin BIST’te faaliyet göstermesi sürece katkı sağlayacaktır. 2023’te en az 60 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı çekebilirsek, portföy daha da genişleyerekihracata dayalı büyüme modeline katkı sağlayacaktır.

‘AYNI GETİRİYİ GÖRMEYİZ’

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer:

2023’ün ilk yarısında BIST’te yükselişin sürmesini bekliyoruz. Yeni halka arzlar, BIST’in getiri arayışına en iyi cevap veren rakipsiz bir mecra olması, haziran ayına kadar talebi olumlu etkileyebilir. 2023 yılında bu kadar yüksek getiri öngörmüyorum. Borcu az olan, güçlü şirketlerin borsa düşse de gücünü koruyacağını görebiliriz.

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‘BITCOIN’DE YÜKSELİŞ YAŞANABİLİR’

Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es: Gelecek yılın kripto paralar için olumlu geçeceğini düşünüyorum. Yeni yılda makroekonomik dengeler Bitcoin ve kripto paralardan yana. FTX krizini diğer borsalar da takip ederse o zaman bir müddet daha zorlanırız. Ülkemizde kemik bir kripto para yatırımcısı var ve şartlar ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyor.