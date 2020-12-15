Borda sıra bulaşıkta

Geçtiğimiz yıl çamaşırlar için geliştirilen BORON, bu kez bulaşıklar için geliştirildi. Yarın lansmanı yapılarak kamuoyuna duyurulacak olan yeni bulaşık temizlik ürünleri, makinede ve elde yıkama alternatifleriyle raflarda yerini alacak. Makinede ve elde bulaşık yıkamak için geliştirilen “BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri” market raflarında ve PttAVM.com başta olmak üzere tüm e-ticaret platformlarında satışa sunulacak. Eti Maden’in bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkan BORON bulaşık deterjanları elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve doğal parlatıcı şeklinde tüketiciye sunulacak.

ZARARLI KATKI MADDESİ YOK

BORON’un, petrol türevleri, parfüm ve fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı katkı maddesi bulundurmadığı belirtiliyor. BORON bulaşık temizlik ürünleri, SLES, SLS gibi yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar içermiyor. Uzun soluklu performans testlerinden geçen yeni ürünlerle yıkanan bulaşıklarda, yıkama sonrası yiyeceklere karışma ihtimali bulunan kalıntılarından iz kalmadığı belirtiliyor. Ürünün tek şişesinde 41 yıkamaya kadar kullanım sağlanıyor. Ürünün, az kirli bulaşıklar için 20 ml, normal kirli bulaşıklar içinse 25 ml ölçüsünde kullanılması öneriliyor. Özel formülünün yanı sıra doğal limon yağı içeren BORON sıvı elde bulaşık temizlik ürününün ıslak süngere veya bulaşık suyuna 1 tatlı kaşığı eklenerek kullanılması öneriliyor.