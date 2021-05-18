Bolu'da belediyeye ait işyeri ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen açık teklif usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.

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