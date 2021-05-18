Bolu'da belediyeye ait işyeri ihale ile satılacak
Bolu Belediyesi’ne ait 550 metrekare büyüklüğündeki depolu dubleks işyeri açık teklif usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen açık teklif usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.
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