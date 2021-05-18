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Ekonomi
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Bolu'da belediyeye ait işyeri ihale ile satılacak

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Bolu'da belediyeye ait işyeri ihale ile satılacak

Bolu Belediyesi’ne ait 550 metrekare büyüklüğündeki depolu dubleks işyeri açık teklif usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen açık teklif usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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