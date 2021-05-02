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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
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