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Ekonomi
Haber Giriş: 02.05.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru  süresi  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gündür.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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