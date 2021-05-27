Boğaziçi Beton halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı yapılacak?

Boğaziçi Beton halka arz 28 Mayıs 2021 tarihinde talep toplama sürecini sona erdirecek. Talep toplama fiyatı 3,5 TL olan Boğaziçi Beton halka arz, Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 280.000.000 TL’den 380.000.000 TL’ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet nama yazılı pay ve Şirket mevcut ortaklarından Ayşe Zengin’in (“Halka arz eden pay sahibi”) sahip olduğu 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek payların nominal değeri 114.000.000 TL olup, Şirket’in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı yüzde 30’dur. Halka arzda 1,00 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 3,50 TL olarak belirlenmiştir.

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