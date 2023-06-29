Boğaz’da havuza girmek 295 Euro

Haberin Devamı

Dokuz günlük bayram tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarına tatil için gidenler büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bu dönemde tatile gidemeyen ve İstanbul’da kalanlar da sıcak havalarda serinlemek için günlük yararlanabilecekleri açık havuzları tercih ediyor. Biz de bayramda İstanbul’da havuz keyfi yapmak isteyenler için 5 yıldızlı otellerde bulunan havuzların fiyatlarını araştırdık. Fiyatlar hafta içi ve hafta sonu olarak değişmekle beraber çoğu otel bayramda hafta sonu fiyatını baz alıyor. Fiyat aldığımız otellerin en pahalısı Çırağan Palace Kempinski oldu. Tek kişi için 295 Euro istenirken bu ücrete öğle yemeği de dahil.

HAFTA SONU FARKI

Yine Boğaz manzaralı en ünlü otellerden biri olan Four Seasons ise havuz kullanımı için hafta içi kişi başı 2 bin 100 TL, hafta sonu 2 bin 850 TL fiyat belirlemiş durumda. Beşiktaş’ta bulunun Swiss Otel The Bosphorus’un havuzunda bir gün geçirmek isterseniz bir kişi için fiyat hafta içi ve hafta sonu değişkenlik gösteriyor. Hafta içi kişi başı 2 bin 250 TL, hafta sonu ise 2 bin 700 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata sadece havuz kullanımı dahil. Eğer otelde farklı bir harcama yaparsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bayram döneminde ise hafta sonu fiyatı dikkate alınıyor.

Haberin Devamı

750 TL’YE DE VAR

Yine Beşiktaş’taki Conrad’da tek kişilik havuz kullanımının bedeli hafta içi 1.350 TL olurken iki kişilik fiyat ise 2 bin 350 TL. Hafta sonu ise bu fiyatlar tek kişi için 2 bin TL iken iki kişi için 3 bin 500 TL oluyor. Harbiye’deki Hilton İstanbul Bosphorus ise bayram döneminde hafta sonu fiyatını geçerli sunan otellerden. Bayram döneminde tek kişi için hafta sonu fiyatı olan 2 bin 200 TL, iki kişi için de 4 bin TL isteniyor. Bayramdan sonra ise hafta içi 1.500 TL talep ediliyor. Crowne Plaza Florya’da hafta içi 900 TL, hafta sonu ve tatil dönemlerinde 1.200 TL fiyat belirlenmiş durumda. Eğer nakit ödeme yapılırsa bu fiyatlar 750 TL ve 950 TL olarak değişiyor. Fiyatlar sadece havuz kullanımı için geçerli.

ANADOLU YAKASI DAHA UYGUN

İstanbul Anadolu Yakası’na baktığımızda ise fiyatlar daha uygun. Ataşehir’de bulunan Marriott Istanbul Asia’da hafta içi havuz kullanımı kişi başı 1.000 TL, hafta sonu ise 1.500 TL. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina otel’de havuz için hafta içi kişi başı 750 TL, hafta sonu 1.000 TL fiyat isteniyor. Pendik’te yer alan The Green Park’da hafta içi havuz kullanımının bedeli kişi başı 400 TL olurken, hafta sonu fiyatı kişi başı 600 TL. Tuzla’daki Radisson Blu Hotel & Spa’da ise fiyatlar hafta içi 550 TL, hafta sonu 750 TL şeklinde.

Haberin Devamı

TESİSTE 250 TL

Oteller dışında bir tesiste havuz kullanılmak istenirse fiyatlar daha da düşüyor. Örneğin, Maltepe’de bulunan Dragos Kulüp’te hafta içi kişi başı 250 TL, hafta sonu ise 400 TL fiyat isteniyor. Ataköy Marina’da yer alan Nosta Costa ise hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL.