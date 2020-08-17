BoE/Haldane: Birleşik Krallık hızlı toparlanma yolunda

Daily Mail gazetesinde yayımlanan yazısında, İngiltere Merkez Bankası’nın ülke ekonomisini, toparlanmanın istikrar kazanmasına kadar desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Haldane ayrıca, Birleşik Krallık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yılın ikinci yarısında yüzde 20 yükselmesinin gerektiğini de vurguladı ve ekledi:

"Birleşik Krallık’ta ekonomik ektivite bir taş gibi düşmüyor. Aslında ekonomi, hiç kimsenin beklemediği kadar erkenden, son üç aydan uzun bir süredir yükseliyor."

Halden, bu kapsamda Birleşik Krallık ekonomisinin "kayıplarının zaten yarısını geri almış durumda" olduğunu da ekledi.