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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Bodrum mega yatları ağırlıyor

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Bodrum mega yatları ağırlıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'a mega yatlar gelmeye başladı. Bodrum, liman hizmetleri ve tersanelerindeki teknik imkanlarıyla da mega yatlara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından öne çıkan çok sayıda ismin tatil için tercih ettiği Bodrum, liman hizmetleri ve tersanelerindeki teknik imkanlarıyla da mega yatlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın sayılı zenginlerinin yatlarının da boy gösterdiği Bodrum'a gelen ilk yatlardan biri, 99 metrelik "Madame Gu" oldu.

Bodrum mega yatları ağırlıyor

Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırılan ve üzerinde helikopter de bulunan yata 90 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Farklı boylarda ve özelliklerdeki yatların açıklarda görüldüğü Bodrum'un Torba Koyu'nda ise 73 metre uzunluğundaki "Plan B" isimli yat dikkati çekti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, mega yatların ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bodrum mega yatları ağırlıyor

Yatlara gerektiğinde teknik hizmet de sunulduğunu belirten Dinç, lüks yatların ilçede yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

İlçede çok güçlü bir altyapı olduğunu ifade eden Dinç, "Teknik anlamda oluşabilecek bir sıkıntıda, Bodrum yat imalat sektörü ve teknik servisimiz bu hizmeti karşılamaya hazır. Bu sezon Bodrum'u ziyaret eden mega yatların sayısının artmasını bekliyoruz." dedi.

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