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Ekonomi
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:24 | Son Güncelleme:

Böbrek Nakli Akademisi dijitale taşınırken dünyaya açıldı!

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Hastalar, hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini bobreknakliakademisi.org sitesine taşıyan ve önce Türkiye’deki sonra dünyadaki hastalara ulaşmaya hazırlanan Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ve Böbrek Nakli Akademisinin değerli hekimleri; Böbrek Nakli Akademisi Başkanı Prof. Dr. Sacid Çoban, Başkan Yardımcısı Cerrahi Birim Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikososyal Birim Direktörü Prof. Dr. Mehmet Cesur, Yönetim Kurulu Üyesi ve Medikal Birim Direktörü Prof. Dr. Özlem Usalan akademiyi ve verdikleri eğitimleri Elif Ergu’ya anlattı.

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