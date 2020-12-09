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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Bitwise ilk kripto fonunu tezgah üstü piyasalara sürdü

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Bitwise ilk kripto fonunu tezgah üstü piyasalara sürdü
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Kripto para endeks fonu ve kripto varlıklarının önde gelen sağlayıcılarından ABD merkezli Bitwise Asset Management, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’de işlemcilere, 10 ayrı Kripto Endeksi Fonu’nun halka açık bir kripto para birimi endeks fonu olarak sunulacağını duyurdu.

ABD Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu da yaptığı açıklamada (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA), Bitwise’ın çıkardığı 10 Kripto Endeksi Fonu incelenmesinin tamamlandığını ve fonların tezgah üstü piyasalarda sunulmasına izin verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, şirketin fonları "BITW" sembolüyle işlem görecek ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt edilmekten muaf olacak.

Buna göre, fonların payları geleneksel aracılık hesapları üzerinden işlem görecek ve saklama ve emanet şirketi Coinbase (Coinbase Custody Trust Company) tarafından denetlenecek.

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