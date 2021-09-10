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Bitlis ili Tatvan ilçesi Çekmece ve Dağdibi köyleri sanat yapıları yaptırılacaktır
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Tatvan İlçesi Çekmece ve Dağdibi köyleri sanat yapıları yapım işi ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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