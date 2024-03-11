Bitcoin'den yeni rekor

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Bitcoin sabah saatlerinde 71 bin 505 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesini gördü. Kripto para birimi şu an 71 bin 300 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Yatırımcıların geleneksel borsalarda Bitcoin alım/satımı yapmasına olanak veren spot EFT'lere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından izin verilmesinden bu yana Bitcoin'de yükseliş sürüyor. 10 Ocak'ta SEC 11 EFT'ye izin vermişti.

Bunun yanında yatırımcılar ABD'den gelen ekonomik verileri de izliyor. Yarın ABD enflasyon verileri açıklanacak. Bu yükselişle Bitcoin'in piyasa büyüklüğü 2.68 trilyon doları aştı.

Bir diğer dijital para Ethereum ise haftaya yüzde 3.1 artışla 4005 dolar seviyesinden başladı.