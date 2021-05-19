Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla düşüşe geçen Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybederek 35 bin doların da altına geriledi.

Bitcoin'de son bir haftada yaşanan değer kaybı yüzde 38 seviyesinin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin’de uzmanlar baskının devam edebileceğini açıkladı.

Ethereum'da son 24 saatte yaşanan kayıp yüzde 25 olurken fiyat 2.500 doların da altına indi. Ripple ise yüzde 26 değer kaybederek 1.16 dolar seviyesine çekildi. Dogecoin'de yaşanan düşüş yüzde 30'a yaklaşırken fiyat 0.33 dolar oldu.

ÇİN'DEN GELEN AÇIKLAMA ETKİLİ OLDU

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.

ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla 2021 yılının şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamış,mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı.

Son olarak Tesla’nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk 12 Mayıs’ta sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Musk, "Kripto para birçok düzlemde iyi bir fikir ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çevreye büyük bir bedel ödetmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

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