Bitcoin'de sert düşüş! 2 günde 5 bin dolar değer kaybetti

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10 yıllık ABD Hazine tahvili getirilerinin en yüksek seviyesine ulaşması ve doların uluslararası piyasada güçlenmesi nedeniyle kripto para birimi Bitcoin'de iki günlük düşüş 5 bin doları buldu.



Haftaya 70 bin doların üzerinde başlayan dolar, iki günlük süreçte yüzde 7 değer kaybederek 65 bin dolar seviyesine kadar indi. 14 Mart'ta 73 bin 800 dolar seviyesini gören Bitcoin'de düşüş yüzde 11'i buldu. 2 Nisan saat 17:22 itibarıyla dijital para birimi 65 bin 722 dolar seviyesinde.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Bitcoin'in geleneksel borsalarda işlem görmesini sağlayan spotlerin onaylanmasıyla kripto para birimi yükseliş seyrine girmişti.



Bir diğer para birimi Ethereum da Bitcoin'e paralel olarak geriledi. Ether yüzde yüzde 4,5 kayıpla 3.319,08 dolardan işlem gördü.