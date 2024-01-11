Bitcoın’de ETF rüzgârı... Siber saldırı piyasayı sarstı

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Yeni yıla hızlı başlayan Bitcoin’de sular durulmuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na (ETF) izin vereceğine dair artan beklenti nedeniyle yeni yıla hızlı giren Bitcoin’de, dalgalı seyir sürüyor.

Nisan 2022’den sonra ilk kez 2 Ocak’ta 45 bin doları aşan Bitcoin, bir gün sonra SEC’in ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar nedeniyle sert düşüş kaydetmişti. ETF iyimserliğinin yerini dalgalanmaya bırakmasıyla birlikte kripto para birimi yüzde 9’u bulan düşüşle 41 bin doların altını görmüştü. Bu haftaya ise yaklaşık 44 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, ETF onayı söylemlerinin artması ile önceki akşam 47 bin dolar eşiğini geçti ve 21 ay sonra ilk kez bu seviyeye ulaşmış oldu. Ancak bu kez de SEC’in X hesabının ele geçirilmesi piyasayı sarstı.

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HACK SONRASI SERT DÜŞÜŞ

ETF ile ilgili karar beklenirken SEC’in X hesabı hacklenerek ‘Bitcoin ETF onaylandı’ haberi paylaşıldı. Düzenleyicinin Bitcoin ETF’lerini ticaret için onayladığını söyleyen bu sahte paylaşımın ardından Bitcoin, son 19 ayın en yüksek seviyesi olan 47 bin 900 dolara kadar yükseldi. Ancak bir SEC sözcüsü X hesabının ele geçirildiğini ve Bitcoin ETF’leriyle ilgili paylaşımın SEC tarafından yapılmadığını söyleyince, Bitcoin yaklaşık 45 bin 100 dolara düştü.

PİYASA ONAY BEKLİYOR

Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan CoinTR Araştırma Departmanı, Bitcoin’deki dalgalanmanın ana nedenleri olarak ‘Bitcoin spot ETF’lerinin onay sürecinde sona yaklaşılmış olmasına’ ve ‘sektöre dair yaşanan belirsizlik ve beklentilere’ işaret etti. “SEC gibi düzenleyici kurumların kripto para birimleriyle ilgili kararları, piyasada büyük etkiler yaratıyor” diyen CoinTR uzmanları, “Piyasa, 2024 Ocak’ta sonuçlanması beklenen Bitcoin ETF kararına odaklanmış durumda. Uzmanların büyük bir kısmı ETF’lerin onaylanacağı görüşünde. Piyasa bu nedenle, 2023 sonlarından beri pozitif yönlü hareket ediyor. Onay sürecinin sonuna yaklaştığımız bu günlerde ETF’ye dair çıkan haberlerin fiyata doğrudan etki ederek oynaklığa neden olduğunu gözlemleyebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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‘ONAY FİYATLANDI DÜŞÜŞ GELEBİLİR’

Peki, bu spot ETF’ler neden bu kadar önemli?

CoinTR Araştırma Departmanı’na göre, ETF’lere onay gelmesi durumunda birçok kurumsal yatırımcının ve portföyün Bitcoin’e erişimi kolaylaşacak ve bunun sonucunda kripto piyasasına yüklü miktarda yatırım girişi beklentisi oluşacak: “Birçok analist, onay gelmesi halinde Bitcoin’in kısa ve uzun vadede yükseleceğini; bazı analistler ise piyasanın ETF onayını şimdiden fiyatladığını ve onay durumunda kısa vadeli anlık düşüş yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Onay durumuna dair ortak görüş, uzun vadeli yükseliş beklentisi oldu. ETF’ler için red veya erteleme kararının alındığı olumsuz senaryoda ise, piyasada olumsuz bir hava oluşup anlık düşüşler olması beklentiler arasında. Yatırımcılara bu tarz yüksek volatiliteli dönemlerde, yüksek risk iştahıyla riskli kararlar almamaları tavsiye ediliyor.”

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MEHMET ŞİMŞEK: KRİPTO ÇALIŞMASINI TAMAMLIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz” dedi. Sosyal medya hesabından kripto para piyasasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yapan Şimşek, “Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz, bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek” diye konuştu. - DHA