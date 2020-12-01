Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 19,411.44 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.53 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 358.76 milyar dolara çıktı.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 575.96 milyar dolar ile yeni zirveye yükselirken, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de 209.4 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı.

Toplam 7,823 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,632 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.01 artışla 19,411.44 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.05 artışla 604.44 dolar,

3.XRP yüzde 3.49 artışla 0.64 dolar,

4.Tether yüzde 0.24 düşüşle 0.99 dolar,

5.Litecoin yüzde 11.71 artışla 88.75 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 7.61 artışla 311.78 dolar,

7.Chainlink yüzde 1.67 artışla 14.17 dolar,

8.Cardano yüzde 0.24 düşüşle 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.03 artışla 5.33 dolar,

10.Binance Coin yüzde 3.57 artışla 31.19 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para ve Özellikleri" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimleri, Avrupa Merkez Bankası tarafından ortaya konulan para matrisine göre regülasyona tabi olmayan ve dijital formatta bulunan sanal para birimleri kategorisinde değerlendirilebilir.

"Dağıtık ağlarda ağa dahil olan kullanıcılar tarafından karmaşık bazı matematiksel şifrelerin çözümlenmesiyle üretilebilen kripto para üreticiliği/madenciliği yapmak suç unsuru teşkil etmemekte olup yasal olmayan bir durum söz konusu değildir.

"Kripto paraların sağladığı kolaylıklar ve kısa süre içerisinde yüksek k?r getirebilen bir yatırım oluşturması, kripto paranın kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Kripto paranın sağladığı avantajlar şöyle özetlenebilir:

- Kripto para ağı üzerindeki işlemler aracısız ve güven teminatı olmadan gerçekleştirebilir.

- Kripto para ağı üzerindeki işlemler herkes tarafından anlık olarak görülebilir.

- Kripto para ağı hiçbir merkeze bağlı olmayıp, veriler dağıtık bir şekilde tutulabilir.

Sanal para birimlerini sınıflandırmak kolay olmayıp reel para ve reel ekonomi ile ilişkisi bir kıstas olarak alındığında üç çeşit sanal para şeması bulunmaktadır.

-Bunlar:

1. Kapalı Sanal Para Şeması: Bu şemada sanal para birimlerinin gerçek ekonomi ile neredeyse hiçbir bağı bulunmamaktadır. Elde edilen para sadece kapalı sistemler üzerinde sanal mal ve hizmetlerin alışverişinde kullanılmaktadır ve oyun içi olarak tanımlanabilir.

2. Tek Yönlü Akışa Sahip Sanal Para Şeması: Bu şemada sanal para birimleri sabit ya da değişken kurlarla reel para kullanılarak elde edilmekte ancak sonrasında reel paraya dönüştürülememektedir. Bu tarz para birimleri ile genelde sanal mal ve hizmetler satın alınıyor olsa da gerçek mal ve hizmetlerin satın alınmasında da kullanılabilmektedir.

3. İki yönlü akışa sahip sanal para şeması: Bu şemada ise yine sabit ya da değişken kurlarla sanal para elde etmek mümkün olmakla birlikte yine elde edilen bu sanal paraların gerçek paraya dönüştürülmesi mümkündür. Bu şemaya sahip sanal para birimlerinin konvertibiliteye sahip herhangi bir reel para biriminden bir farkı bulunmamaktadır.