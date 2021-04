Bitcoin sert yükselişte! 64 bin doları da aştı

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64.431 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla toplam piyasa hacmi de 2.22 trilyon doların üzerine tırmandı.



Bitcoin ve genel olarak piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımların yanında, kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings’in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurması da etkili oldu.



Son 24 saat içinde 60,367.86 ve 64.431 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 4.82 artışla 64.431 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.24 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 191 milyar dolar düzeyine çıktı.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.08 artışla 2,346.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 270.85 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle 567.79 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 40.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 87.79 milyar dolara yükseldi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 222 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 34 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.



Toplam 9,213 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,186 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 53.6’sını Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 207 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Komisyonu tarafından kendilerine karşı açılan davayı reddetmek için ikili dilekçelerde bulundu. Larsen’in avukatları ayrıca, SEC’in yasal işlemleri başlatabileceği süreyi kısıtlayan zaman aşımı yasasıyla parasal yardım talebinde bulunmasının yasaklandığını belirtti.



Çinin dijital yuan projesi birçok ülke tarafından yakından izlenirken dijital yuanın nasıl dağıtılacağı ve ambargolu ülkelerde kullanılıp kullanılamayacağı merak konusu. Özellikle ABD kısa dönem endişesi taşımazken uzun vadede dünyanın rezerv parası konumunu kaybetme endişesiyle karşı karşıya. ABD Hazine Bakanlığı, Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyinden yetkililerin Çinin dijital yuanı hakkında derinlemesine araştırmaya girdikleri belirtiliyor. Çin, aynı zamanda, dünyada dijital parayı çıkartan ilk ülke olarak kabul görüyor.



Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein tarafından yapılan bir duyuruya göre, TIME dergisi, kripto para birimleri merkezli bir video serisi yayınlamak için önde gelen kripto para birimi varlık yöneticisi ile ortaklık kurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak, ikonik yayın Bitcoin ile ödeme almayı ve bilançosunda en büyük kripto para birimini tutmayı kabul etti.



Cardano "Pool of Babel" in arkasındaki operatör olan Almanya Stuttgart’tan Bilgisayar Bilimi Uzmanı Patrick Tobler, Cardano’da kişisel benzersiz tokenları (NFT’ler) oluşturmak için süper kolay bir araç başlattı. Tobler’in NFT yapma aracının şu anda BETA test aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.



’Simpsonlar’ yazarlarının geleceği öngörme eğilimi dikkat çekerken, İkonik animasyonlu sitcom The Simpsons'ın 32. sezonunun 18. Bölümünde Bitcoin’in sonsuz işareti ile gösterilmesi dikkatleri çekti."

