Bitcoin Cüzdanı Nedir, Nasıl Açılır? Bitcoin Cüzdanı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Bitcoin cüzdanları, Bitcoin bakiyenizi kolaylıkla istediğiniz zaman görebileceğiniz ve Bitcoinlerinizi Blockchain yani blok zinciri sistemi ile diğer Bitcoin cüzdanlarına kolaylıkla transfer edebilmenizi sağlar.

Bitcoin Cüzdanı Nedir?

Bitcoin cüzdanı, sahip olduğunuz Bitcoin değerini kullanabilmeniz için özel olarak tasarlanmış olan özel ve genel anahtar barındıran bir yazılımdır. Bitcoin cüzdanları, Bitcoin bakiyenizi görebileceğiniz ve istediğiniz zaman diğer Bitcoin cüzdanlarına transfer edebilmenizi sağlar. Her Bitcoin cüzdanının kendine özgü bir adresi bulunur. Bu Bitcoin adresindeki kod ise, 26-35 karakterlik harf ve rakamlardan meydana gelir.

Bitcoin Cüzdanı Nasıl Açılır?

Bitcoin cüzdanı, telefonunuzun uygulama mağazası üzerinden BRD uygulamasını telefonunuza kolay bir şekilde indirmeniz gerekir. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız ve Google Play Store üzerinden gerçek uygulamayı ararken bulup bulmadığınızı kontrol etmeniz gerekir. Bu kontrolü ise, uygulamanın toplam indirilme sayısına bakılarak yapabilirsiniz. BRD Bitcoin Wallet’ın indirilme sayısı ise, günümüzde 1 milyondan daha fazladır. Bu sayıyı dikkate alarak doğru uygulamayı bulabilirsiniz.

Uygulamayı açarak Get Started’a basarak kısa bir giriş introsundan sonra size verilen özel bir PIN kodu oluşturmanız gerekir. Daha sonra 12 kelimelik bir kurtarma anahtarı verilir. Burada bulunan kelimeleri bir kağıda yazmanız ve bu anahtarı güvenli bir yerde saklamanız gerekir. Ardından sizden bu kelimeleri doğrulamanız istenir. PIN kodlarınızı unutursanız cüzdanınızı ancak bu kelimelerle geri alabileceğinizi unutmamanız gerekir. Daha sonra uygulamanın ana sayfasına yönlendirileceksiniz ve Bitcoin cüzdanınızı açmış olacaksınız. Açtığınız cüzdan ile pek çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.

Bitcoin Cüzdanı Ne İşe Yarar?

Bitcoin cüzdanı; fiziksel bir cüzdan olabileceği gibi cep telefonlarınıza indireceğiniz bir uygulama şeklinde de olabilir. Bu cüzdanlar, Bitcoin’i kullamanız için gerekli olan genel ve özel anahtarı içinde bulunduran yazılımlar içerir. Aynı zaman Bitcoin cüzdanı ile sahip olduğunuz Bitcoin miktarını istediğiniz zaman kontrol edebilirken Bitcoin’lerinizi de blok zincir sistemi ile diğer Bitcoin cüzdanlarına istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Ama bir Bitcoin cüzdanına sahip olmadan önce Bitcoin borsalarından bir miktar Bitcoin almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Bitcoin Cüzdanı Nasıl Kullanılır?

Bitcoin çekme ve yatırma işlemleri için Bitcoin Cüzdanı kullanmanız gerekir. Bitcoin Cüzdanı’nda QR koduna ve Bitcoin yatırma adresine kolaylıkla ulaşılabilir, her para yatırma işleminden önce yeni adres üretilir. Daha önce kullandığınız Bitcoin yatırma adreslerine de kolaylıkla ulaşılabilirsiniz. İşlem gizliliğini artırmak için her para yatırma işleminden önce yeni bir Bitcoin adresi üretilmesi gerekir. Ama daha önce para transferi yapılan adresler de kullanılabilir. Bitcoin yatırma adresine kullanıcılar en az 0.0001 BTC gönderebilir.

Bitcoin çekmek için Bitcoin Cüzdanı’na önceden tanımlanmış olan Bitcoin adreslerinden kolaylıkla Bitcoin çekilebilir. Bitcoin cüzdanına adres tanımlamak için 2 aşamalı doğrulama kodu gönderilir. Tanımlanan adrese ise, Bitcoin çekme isteği gönderebilmeniz için Bitcoin Cüzdan ve PIN kodu girilmesi gerekir. Sistemde kayıtlı olan adrese gönderilen e-postada yer alan tüm bilgiler kontrol edilerek para çekme işleminin onaylanması gerekir. Onaylanan çekme talebi ise, kısa bir süre içinde Bitcoin blok zincirine iletilir.

Bitcoin Cüzdanı’ndan 0.0005 BTC ve üzerinde bulunan tutarlar kullanıcılar tarafından kolaylıkla çekilebilir. Bitcoin cüzdanı kullanmak oldukça pratik olsa da güvenlik kelimelerini ve şifrenizi unutmamaya özen göstermeni gerekir. Aksi takdirde cüzdanınızı kullanamaz ve açamazsınız. Bunun sonucunda da cüzdanınızda paranız kalabilir.

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