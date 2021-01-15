Bitcoin 40 bin dolar sınırına ulaştı

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.28 artışla 38,652.58 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.22 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 695 milyar dolardan, yaklaşık 23 milyar dolarlık artışla 718 milyar dolara yükselerek, yeniden 700 milyar dolarlık sınırı aştı.



Artan kurumsal alımların da etkisiyle, üç günlük aradan sonra Perşembe günü yeniden 1.0 trilyon doların üzerine yükselen kripto para piyasalarında toplam hacim Cuma günü erken saatlerde yaklaşık 41 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 44 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 8.0 milyar dolarlık artışla 133 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 28 birimin değeri düşerken, düşenlerden 1 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.



Toplam 8,259 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,085 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.6’sını Bitcoin oluşturuyordu.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "ABD ilk kripto para bankasına kavuştu" başlıklı analizinde, "Kripto depolama hizmeti sunan Anchorage, ABD Para Birimi Denetleyici Ofisinden şartlı onay alarak ABDnin ilk ’kripto para bankası’ oldu" dedi ve ekledi:



"SECte kadro değişimi gerçekleşti. Başkanlık seçimi sonrasında hükümetin farklı kurumlarında da olduğu gibi SECte de değişiklikler yaşandı. Kurum içerisinde tutucu ve sert yapısıyla bilinen ve Ripple davasının ardındaki isim olarak tanınan Marc P. Berger kurumdan ayrılıyor.



"Pakistanda devlete ait iki madencilik çiftliği için operasyona başlandı. Hükümet, Bitcoin madenciliği yapmak ve kar elde etmek için kendi fonlarını kullanmış olacak. Pakistandaki yerel hükümetler dijital para birimlerinin daha geniş çerçevede kullanılmasının önünü açmaya çalışıyor.



"DeFi tokenlarının toplam piyasa değeri 30 milyar doları aştı. Merkeziyetsiz finansta kilitlenmiş toplam varlık değeri ise 22 milyar dolar civarında seyir çiziyor."