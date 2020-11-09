BIST100 yüzde 3.32 yükseldi, dolar 8.18 lirada

Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın etkisiyle küresel hisse senedi piyasalarında yoğun alımlar yaşanıyor. ABD’de S&P500 Endeksi vadeli kontratları yüzde 4.31, Dow Jones Endeksi vadeli kontratları yüzde 5.9 ve Nasdaq 100 Endeksi vadeli kontratları da yüzde 0.82 yükseldi.



ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftaya sert düşüşlerle başladılar.



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, erken saatlerde yaptığı açıklamada, 19 Kasım’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.



Ağbal’ın yazılı açıklaması şöyle:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.



"Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.



"Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.



"19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 8.0021 lira ve en yüksek 8.5274 lirayı gördükten sonra, 8.18 8.19 lira aralığında,



- euro en düşük 9.5092 lira ve en yüksek 10.0521 lirayı gördükten sonra, 9.72 9.73 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.5280 lira ve en yüksek 11.1423 lirayı gördükten sonra 10.78 10.79 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18601 - 1.19200 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18606 düzeyindeydi.



Merkez Bankası’nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.94 düzeyinde gerçekleşti. TCMB’nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 7 Aralık vadeli repo ihalesine 37.1 milyar lira teklif geldi.



İhalede en düşük basit getiri yüzde 14.93, en yüksek basit getiri yüzde 15.03 oldu.



En yüksek aylık reel getiri Ekim’de, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 3.64 ile BIST100 Endeksi’nde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim’de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından;



- dolar yüzde 1.22 ve euro yüzde 1.04 kazandırırken;



- külçe altın yüzde 0.21, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.63 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.76 yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde Ekim’de;



- dolar yüzde 2.62, euro yüzde 2.45 ve külçe altın yüzde 1.17 kazandırırken;



- mevduat faizi (brüt) yüzde 1.27 ve DİBS yüzde 1.41 yatırımcısına kaybettirdi.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede;



- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.85 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;



- DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.74 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.