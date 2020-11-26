BIST100 yüzde 1.28 yükseldi, dolar 7.88 lirada

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10 payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.



TVF’den yapılan açıklamada, "TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:



"TVF, hâlihazırda yüzde 90.6lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devletinin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbulun yüzde 80.6lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.



InvestAZ Yatırım’ın "ekranlar yeşil" başlıklı analizinde, "Borsa İstanbul'un yüzde 10luk hisselerinin Katar fonuna satılması haberi Borsa İstanbul'daki rallinin hızına destek verdi. Bugün teknoloji ve havacılık sektörlerindeki yükselişler, bankalar endeksindeki yükselişle birlikte endekslerin yükselişini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen fiyat hareketleriydi" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.8461 lira ve en yüksek 7.9672 lirayı gördükten sonra, 7.88 7.89 lira aralığında,



- euro en düşük 9.3511 lira ve en yüksek 9.5158 lirayı gördükten sonra, 9.40 9.41 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.4926 lira ve en yüksek 10.6794 lirayı gördükten sonra 10.52 10.53 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18852 - 1.19412 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18984 düzeyindeydi.



Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yakın dönemdeki "döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükseliş" olduğuna işaret ederek, "para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı" vurgulandı.



TCMB Para Politikası Kurulu’nun, 475 bazpuan artışla politika faizini yüzde 15’e yükselttiği toplantının tutanaklarında, "Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" denildi ve eklendi:



"Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir.



"Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.



"Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10.25ten yüzde 15e yükseltilmiştir.



"Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.



"Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."



Kurulun, "parasal sıkılaşmaya ek olarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla sade bir operasyonel çerçeve uygulanmasına ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği" vurgulanan tutanaklarda, "Bu doğrultuda, TCMB tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve Geç Likidite Penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılacaktır" denildi.