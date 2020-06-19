BIST100 yüzde 0.99 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açtığı döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 1.79 milyar dolar teklif geldi. 22 Haziran valörlü, 21 Aralık vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.



TCMB piyasa yapıcı bankalara repo piyasasında 30 milyar 991 milyon lira kullandırdı. Banka’nın piyasa yapıcılara fonlamasında basit faiz yüzde 7.25, bileşik faiz yüzde 7.52 oldu.



TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran’da yapıldı.



TCMB verilerine göre, Türkiyenin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonunda, 2019 yıl sonunda 345 dolar olan açık, Nisan sonunda 324.4 milyar dolara geriledi.



Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.



Dolar, Covid-19 vakalarındaki artışlar ve ekonomik toparlanmanın hızlı olmayacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle, küresel piyasalarda güçlü para birimine artan taleple yüksek düzeylerini koruyor. ABD para birimi iç piyasada da 6.85 liranın üzerinde tutunuyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8607 lirayı gördükten sonra, 6.85 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6528 lira ve en yüksek 7.7180 lirayı gördükten sonra, 7.66 7.67 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.4589 lira ve en yüksek 8.5451 lirayı gördükten sonra 8.47 8.48 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1254 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1187 düzeyindeydi.



Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.38 düzeyinden, Haziran anket döneminde yüzde 9.54 düzeyine yükseldi.



TCMB Beklenti Anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.20 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 9.03 düzeyine geriledi. Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.30’dan yüzde 8.38’e yükseldi.



Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.02 lira düzeyindeyken, bu anket döneminde 6.99 liraya gerilerken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 7.22 lira olarak değişmedi.



Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi de 2020 yılı için "yüzde 1.3 küçülme" ve 2021 yılı için de yüzde 4.6 büyüme olarak değişmedi.