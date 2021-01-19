BIST100 yüzde 0.53 yükseldi, dolar 7.45 lirada

Piyasaların Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, Salı gününde de bu düzeylerde işlem gördü.



Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB’nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.



Hazine bugün düzenlediği iki ihale ile 6.0 milyar lira borçlanırken, Ocak ayı için borçlanma da 23 milyar lira dolayında tamamlanıyor. Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvillerin ilk ihraçlarında toplam 6.0 milyar lira borçlandı.



İhraçta 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 15.49, 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin dönemsel getirisi ise yüzde 4.28 oldu.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.4179 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.45 7.46 lira aralığında,



- euro en düşük 8.9936 lira ve en yüksek 9.0630 lirayı gördükten sonra, 9.03 9.04 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.1005 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.15 10.16 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.20740 - 1.21454 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21320 düzeyindeydi.



InvestAZ Yatırım’ın analizinde, "TCMBnin faiz kararını açıklayacağı perşembe gününe giderken piyasalara hava oldukça olumlu" denildi ve eklendi:



"Kapanış öncesi BIST100 endeksi günün yükseği olan 1,579 seviyesini gördükten sonra 1.570 seviyesinde bulunuyor. Aracı kurumlar ve bilişim endeksleri yüzde 3.0 değer kazanarak en çok yükselen endekslerin başında yer aldı.



"Dolar kuru 7.44 liraya kadar düştü, euro ve pound pariteleri dolar karşısında hafif değer kazandı. Hazine bugün 6 milyar tutarında borçlanmaya gitti.



"İhalede bileşik faiz yüzde 15.49 oldu. Küresel piyasalarda gözler hazine bakanlığını devralacak Janet Yellen'ın Türkiye saati ile 18:00'da yapacağı konuşmaya odaklanacak.



"Faiz oranlarının sıfır seviyesinde olmasından faydalanılarak büyük adım atılmasını, büyük miktarda mali teşvik paketinin hayata geçirilmesini savunacak. Altın ve DXY dolar endeksinin hareketi açısından Yellen'ın konuşmasının satır başları takip edilebilir."