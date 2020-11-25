BIST100 yüzde 0.34 yükseldi, dolar 7.95 lirada

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 8.75 milyar dolar finansman sağlandığını açıkladı.



Hazine’den yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:



"Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.



"Tahvilin kupon oranı yüzde 5.95, yatırımcıya getirisi yüzde 6.0 olmuştur. Tahvile toplamda 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir.



"Tahvilin yüzde 40'ı İngiltere, yüzde 19'u ABD, yüzde 17'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i Türkiye ve yüzde 9u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.



"Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8.75 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.9150 lira ve en yüksek 8.0097 lirayı gördükten sonra, 7.95 7.96 lira aralığında,



- euro en düşük 9.4271 lira ve en yüksek 9.5389 lirayı gördükten sonra, 9.50 9.51 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.5823 lira ve en yüksek 10.7050 lirayı gördükten sonra 10.65 10.66 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18879 - 1.19101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.



Hazine’nin 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.32 oldu. Hazine Salı günü 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL’si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.



Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar lira borçlanma gerçekleştirildi. Hazine’nin 7 yıllık FRN’i yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Salı günü yaptığı açıklamada, aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.