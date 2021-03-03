BIST100 yüzde 0.34 yükseldi, dolar 7.43 lirada

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, hafta başında iç piyasada 7.25 liranın altını gördükten sonra, 7.30 liranın üzerinde başladığı çarşamba günü 7.45 liraya kadar yükseldi.



Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart’ta yapılacak.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.2936 lira ve en yüksek 7.4517 lirayı gördükten sonra, 7.43 7.44 lira aralığında,



- euro en düşük 8.8181 lira ve en yüksek 8.9827 lirayı gördükten sonra, 8.95 8.96 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.1982 lira ve en yüksek 10.4045 lirayı gördükten sonra 10.35 10.36 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.20427 - 1.21132 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20588 düzeyindeydi.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat’ta aylık yüzde 0.91 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.61’e yükseldi. Tüketici fiyatları yılın ilk iki ayında yüzde 2.60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.81 yükseldi.



Endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 35 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 263 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.



Yurt içi üretici fiyatları Şubat’ta aylık yüzde 1.22 ve yıllık yüzde 27.09 yükseldi.



TÜİK verilerine göre, iki aylık artış yüzde 3.92 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.14 olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre, yıllık üretici fiyatı artışları; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 düzeyindeydi.



Ana sanayi gruplarında yıllık üretici fiyat artışları da, ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 olarak belirlendi.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ocak ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, Ocak ayında 929 firma ve kuruluşun 14.36 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı.