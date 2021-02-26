Birinci yılını geride bıraktı

2020 yılında, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 68’ini ve traktör ihracatının yüzde 86’sını tek başına gerçekleştiren TürkTraktör, 2020 yılında başladığı iş makineleri yerli üretiminde de önemli bir başarı elde etti. TürkTraktör, paletli ekskavatör, lastikli yükleyici, kazıcı yükleyici, mini yükleyici ve mini ekskavatör gibi tüm saha çalışmalarında her türlü ihtiyaca çözüm sunan Case ve New Holland marka iş makineleri ile sektörde başarılı çalışmaları sürdürüyor.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ

TürkTraktör; 2020 yılının hemen başında önemli bir yatırıma imza atarak kazıcı yükleyicileri Dünya Standardında Üretim (WCM) prensipleriyle üreterek kullanıcılara ‘yerli üretim’ olarak sunmaya başladı. TürkTraktör’ün bu yatırımla iş makinelerindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıdığını ifade eden TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, “Ülkelerde gelişim seviyesinin önemli göstergelerinden biri olan iş ve inşaat makineleri sektöründe, tüketiciyi yerli malı ile buluşturmaktan, Türk sanayiine ve ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye belirtti.

GLOBAL BİLİNİRLİK

TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, “TürkTraktör’ün Türk sanayiindeki öncü kimliğinin globaldeki partnerimizin marka bilinirliğiyle birleşmesi, bizi iş makineleri alanında da güçlü bir yerli üretici yapıyor. Yerli üretim sektöre adım attığımız ilk günden itibaren odağımızdaydı ve bu yatırımı hayata geçirmemizle beraber çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdık. 2020 yılı içerisinde yerli kazıcı yükleyicilerimizi, bu makinelerin en yaygın kullanım alanları olan inşaat ve hafriyat firmalarının yanı sıra, maden, tarım, çevre düzenleme, liman işletmeciliği gibi farklı birçok sektörden müşterimizle de buluşturduk. Kamu ihtiyaçları çerçevesinde oluşan taleplere de daha etkin şekilde yanıt vermek üzere kendimizi yapılandırdık ve Devlet Malzeme Ofisi’nin kamu kuruluşlarına sunduğu listelerde New Holland markalı yerli kazıcı yükleyicilerimizle yer almaya başladık” diye açıkladı.