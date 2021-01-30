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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Bir zamanlar Türkiye'de de vardı... Oyuncak devi ABD’deki son 2 mağazasını kapattı

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Bir zamanlar Türkiye'de de vardı... Oyuncak devi ABD’deki son 2 mağazasını kapattı
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Toys R Us, ABD’de işletmeye açık bıraktığı iki mağazasını kapattı. Bir sözcü CNBC’ye verdiği demeçte, Toys R Us Covid salgınının getirdiği zorlukların bir sonucu olarak karar verdiğini ve kaynakları daha iyi alışveriş trafiğinin olduğu yeni konumlar açmaya kaydırmayı planladığını söyledi.

Toys R Us’un 2018′deki tasfiyesi sırasında fikri mülkiyetini satın alan bir varlık olan Tru Kids, 2019′un sonlarında iki küçük format mağaza açtı: Biri New Jersey’de ve diğeri ise Teksas’ta yer alıyordu. 

Toys R Us, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki mağazasını kapattı. Bir sözcü, CNBC’ye e-posta ile verdiği bir açıklamada, Toys R Us'ın covid salgının zorluklarına uyum sağlayamadıklarını ve daha iyi alışveriş alanları bulacaklarını açıkladı. 

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SATIŞLAR ÇEVRİMİÇİ ORTAMA TAŞINDI

Pazar araştırmacısı NPD Group Pazartesi günü, ABD’deki oyuncak satışlarının geçen yıl yüzde 16 artarak 25.1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Ancak bu satışların önemli bir kısmı çevrimiçi ortama taşındı.

Toys R Us’un 2018′deki tasfiyesi sırasında fikri mülkiyetini satın alan bir varlık olan Tru Kids , 2019′un sonlarında iki küçük format mağaza açtı. Biri Paramus, New Jersey’deki Garden State Plaza alışveriş merkezinde ve ikincisi Simon Property Group’un Houston’daki The Galleria'da yer alıyor. Sözcü, Houston lokasyonunun 15 Ocak’ta kapandığını, Paramus lokasyonunun ise Salı günü kapatıldığını söyledi.

Bir zamanlar Türkiyede de vardı... Oyuncak devi ABD’deki son 2 mağazasını kapattı

Tru Kids hala Toys R Us web sitesini çalıştırıyor ve bu web sitesi, müşterileri oyuncaklarını pazarladıktan sonra satın alma işlemini tamamlamaları için Amazon’a gönderiyor. Markayı global olarak lisanslamaya da devam ediyor.

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