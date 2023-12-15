Bir hissede iki kişi yakalandı! Milyon lirayı aşan ceza kesildi

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Sermaye Piyasası Kurulu, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ (FADE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili iki kişiye idari para cezaları verdi.

Hasan Kayacı'ya VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri gereğince 120 bin 234 lira, Murtaza Yiğit'e ise VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri gereğince 1 milyon 686 bin 242 lira idari para cezası kesildi.