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Binance'ın kurucusuna 4 ay hapis

Güncelleme Tarihi:

#Binance#Changpeng Zhao #Hapis
Binanceın kurucusuna 4 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 06:17

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’nin kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan davada 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’nin kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan dava kapsamında ABD’deki Seattle Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savcıların caydırıcılık açısından emsal oluşturmak adına 3 yıl hapis cezası talep ettiği duruşmada, Zhao’nun avukatları müvekkillerinin hatasını kabul ederek ABD'ye gönüllü olarak geldiğini ve yasal otoritelerle işbirliği yaptığını hatırlatarak 5 ay denetimli serbestlik istedi. Mahkeme Zhao’ya 4 ay hapis cezası verilmesine hükmederken, Yargıç Richard Jones kararın gerekçesi ile ilgili olarak “Yasal düzenlemelere tam olarak uyulduğundan emin olmak için gereken imkanlara, maddi kapasiteye ve insan gücüne sahip olmanıza rağmen bunda başarısız oldunuz” ifadelerini kullandı.

4.3 MİLYAR DOLAR PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen Kasım ayında ABD’de 4.3 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Binance kurucusu Zhao ise, soruşturmada otoritelerle işbirliği yapmayı kabul etmiş ve ayrıca CEO’luk görevinden ayrılmıştı. Zhao bireysel olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etmişti.

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#Binance#Changpeng Zhao#Hapis

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