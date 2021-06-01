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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Bina ikmal inşaatı yapılacaktır

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Bina ikmal inşaatı yapılacaktır

Batman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca teknoloji fakültesi binası ikmal inşaatı yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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