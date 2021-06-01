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Bina ikmal inşaatı yapılacaktır
Batman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca teknoloji fakültesi binası ikmal inşaatı yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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