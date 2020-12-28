BİM kaçta açılıyor? İşte BİM market çalışma saatleri

BİM açılış ve kapanış saati koronavirüs önlemleri kapsamında değişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. BİM hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20.00'a kadar hizmet veriyor. Aktüel ürünler ise cuma günü değil çarşamba günü geliyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esasların geçerli olacağı bildirildi.